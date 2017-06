Het is het geval bij De Ster in Sint-Niklaas. Vandaag is er geen bewaakte zwemzone, dus kan er niet gezwommen worden. Morgen wél. Maar het probleem duikt telkens de kop op bij mooie dagen in juni. Pieter De Baets, directeur van De Ster: “Wij werken met jobstudenten en zij hebben examens nu. Dus is echt elke dag de ganse poule afbellen én hopen dat we aan voldoende geïnteresseerden geraken. Anders geen zwemzone, we kunnen de veiligheid gewoonweg niet garanderen dan. Ja, deze periode is zeer moeilijk te beredderen. In de zomer is er geen enkel probleem.”

Anders is het in de Blaarmeersen in Gent. Daar kan je dit weekend wel water in, redders genoeg, maar toch is het ook telkens weer zoeken een beetje bang afwachten, zegt Bruno Possendorfer, van Farys, dat de Blaarmeersen uitbaat: “Ook voor ons os het bellen en zoeken. De week vooraf kijken we al naar weersites, om op tijd rond te bellen. In de zomer loopt het vlotter, dan liggen de redders vast. Bovendien hebben wij –anders dan veel anderen- redders kunnen inschakelen van de overdekte zwembaden in de stad. En in september begint het opnieuw, dan zijn veel redders ook ingenomen door hun examens.”