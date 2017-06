Expert Godts van het veilinghuis was verrukt over de ervaring: “Het gebeurt uiterst zelden dat je zo’n authentieke bibliotheek terugvindt. Het is alsof je in een teletijdmachine naar de 18e eeuw gekatapulteerd wordt. De boeken zijn stuk voor stuk in goede staat bewaard en zien er nog uit zoals ze destijds van de pers gerold zijn, in hun oorspronkelijke papieren kaft”, zo zei hij.

“Toen ik de deur van de bibliotheek voor de eerste keer open trok, was ik aangenaam verrast van de authenticiteit en de 18e eeuwse atmosfeer die er hing. Het heeft me zeker twee dagen gekost om alles gedetailleerd te kunnen inventariseren. Ik heb elk boek in mijn handen gehad en ben daarbij heel voorzichtig te werk gegaan om niets te beschadigen.”

De hele bibliotheek gaat op 20 juni onder de hamer en de waarde wordt geschat tussen 35.00 en 50.000 euro. Verwacht wordt dat er geïnteresseerden uit zowel binnen- als buitenland zullen opdagen.

Tijdens de veiling in veilingzaal Horta in Brussel zullen nog 400 andere loten verkocht worden, waaronder een bijna 500 jaar oude atlas van Abraham Ortelius, samen met Mercator de grootste cartograaf van zijn tijd. De atlas uit 1575 - waarvan destijds slechts een 100-tal exemplaren werden gedrukt - geldt als "de eerste moderne atlas ooit". Volgens experten blijven er daar vandaag maar een 20-tal van over. Het uitzonderlijke werk wordt geschat op 40.000 tot 45.000 euro maar zou gemakkelijk meer kunnen opbrengen.