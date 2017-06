Walter Damen reageerde in "De Wereld Vandaag" op Radio 1 op de klachten van grensoverschrijdend gedrag tegen zijn cliënt. Volgens hem zijn deze klachten in mekaar gestoken en ingefluisterd door anderen. "We hadden al van in het begin het gevoel dat dit een afrekening is en de bewijzen die we nu al hebben, spreken dat niet tegen". Hij zei ook dat er nu nog steeds leerlingen worden aangespoord om ook klacht in te dienen tegen zijn cliënt.