We zijn niet het enige land dat kreunt onder de hitte. Het is al enkele dagen in het nieuws dat het in Spanje ontzettend warm is, temperaturen van meer dan 40 graden zijn er geen uitzonderingen. Dat is gemiddeld 5 à 10 graden warmer dan normaal tijdens deze periode van het jaar, want de echte zomer moet nog beginnen.

Ook buurland Portugal heeft last van de warmte. Om het aantal bosbranden te beperken wil de regering in Lissabon gekende pyromanen een enkelband geven, zodat ze het huis niet kunnen verlaten. In Italië zou er al meer dan een miljard euro schade zijn aan de landbouw. De grootste rivier van het land, de Po, staat twee en halve meter lager dan normaal het geval is.