Laytouss heeft zich niet verzet tegen de schorsing. Zijn advocaat Walter Damen heeft dit trouwens zelf geadviseerd. "Zo kunnen we de situatie in de school wat beveiligen en bevriezen en vermijden we dat mensen in de school nog valse klachten neerleggen".

"Deze maatregel bewijst ook niet dat mijn cliënt schuldig is", benadrukt Damen. Laytouss ontkent alle feiten en volgens Damen zijn er stukken in het dossier die zijn onschuld bewijzen. Hij spreekt ook van drie klachten "waarbij er goede redenen zijn om aan te nemen dat ze niet correct zijn". Volgens hem worden sommige mensen nu opgejut om ook nog klacht in te dienen.

Damen benadrukt dat zijn cliënt nog altijd niet ondervraagd is door de politie. "Ik neem aan dat als het zo ernstig zou zijn, de politie meteen bij meneer Laytouss thuis had gestaan".