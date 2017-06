Het belangrijkste argument van de strafuitvoeringsrechtbank was dat er nog geen duidelijkheid is wat Belkacem exact zou doen in de toekomst. Er was geen voldoende zekerheid dat hij goed zo kunnen integreren in de maatschappij. "Hij is wel gehuwd, maar er is nog geen controleerbare dagbesteding", klonk het. De advocate van Belkacem, Liliane Verjauw, benadrukt dat het natuurlijk niet gemakkelijk is om vanuit de gevangenis werk te zoeken, "en al zeker niet met de naam Belkacem".