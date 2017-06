De verdrinking van een 4-jarige jongetje in Harelbeke eerder deze week deed bij veel, zo niet alle ouders, de haren ten berge rijzen. We zetten allemaal wel eens een zwembadje buiten in de zomer, trekken naar een (openlucht)zwembad, een zwemvijver, naar zee... Om nog maar te zwijgen van de vijver in de tuin, en wat als je gaat eendjes voeren in het park? "Verlies je kinderen geen seconde uit het oog", is het mantra, maar elke ouder weet dat je dat niet élke seconde kan volhouden.

Wat kan je als mama of papa doen om een drama te helpen voorkomen? De Vlaamse Reddingsfederatie geeft de tip om kinderen al op heel jonge leeftijd meer zelfredzaam te maken in het water, letterlijk. Door met hun peuters en kleuters te praten, maar ook door hen eenvoudige techniekjes aan te leren, zegt voorzitter Philippe Raes in "De ochtend" op Radio 1.

"In eerste instantie kunnen ouders kinderen al heel vroeg attent maken op de mogelijke gevaren. Net zoals je zegt, 'let op voor het verkeer', 'steek niet zomaar de straat over', steek niet alleen de straat over', zoiets gelijkaardigs kan ook in verband met water: 'ga niet alleen naar het zwembad'."

"Daarnaast bestaan er oefeningetjes waarbij je kinderen al op heel jonge leeftijd, vanaf een jaar of 2, vertrouwd kan maken met water. Je kan hen dan ook echt al technieken aanleren waarmee ze zichzelf kunnen helpen. Hoe kan je je hoofd boven water houden, hoe draai je op je rug, hoe kan je jezelf al voortbewegend naar de kant begeven?"