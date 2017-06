De vergelijkingen met de droogte in de jaren 70 wordt al gemaakt. The summer of 1976 was legendarisch. En niet alleen omdat Lucien Van Impe de Ronde van Frankrijk won. Ook die maanden was het warm en extreem droog. Icoon Armand Pien voorspelde het weer met zijn voeten in een waterbadje. Boeren trokken op bedevaart naar Scherpenheuvel om voor regen te bidden. Honderden hectares van de Kalmthoutse Heide gingen in vlammen op. Wie water verspilde, riskeerde een fikse boete. Drinkwater werd schaars. Anno 2017 zijn we nog niet zo ver.