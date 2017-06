Distelmans: "Mensen die op het einde van de rit zitten, weten vaak niet wat de mogelijkheden zijn"

Vanaf morgen kunt u bij de apotheker een bundel krijgen met alle juiste en rechtsgeldige documenten die nodig zijn voor euthanasie. Wim Distelmans, professor in de palliatieve geneeskunde, legt in "Van Gils & Gasten" uit waarom dit initiatief echt nodig is.

