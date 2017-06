2 treinritten en 1 busrit, goed voor een reistijd van 2,5 uur: dat parcours legt Ali sinds 3 weken elke dag naar zijn school af omdat hij koste wat het kost zijn schooljaar met zijn vertrouwde klasgenootjes wil afwerken.

Een jaar geleden ontvluchtte Ali samen met zijn gezin de gruwelijke oorlog in zijn thuisland Syrië. Hij kwam in België terecht waar hij als erkend vluchteling recht had op een jaar huisvesting.

Ali en zijn gezin kregen een woning in Wemmel toegewezen. In september schreven zijn ouders hem in de basisschool Ten Bos in de buurgemeente Merchtem in waar hij sindsdien in het 6e leerjaar zit.

