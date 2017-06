Bekijk de beelden: Animal Rights undercover in de vleeskippensector

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights is undercover gegaan bij een broeierij in Tielt, waar ongeschikte kuikens worden gedood door hun nek te breken. En ook in de vleeskuikenhouderijen zag de medewerker "een vreselijke industrie".

