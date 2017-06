"We hebben heel wat ongenoegen vastgesteld bij de luchtvaartmaatschappijen en de passagiers", zegt luchtvaartspecialist Luk De Wilde. "Er was na de vorige stroomstoring beloofd dat er zou geïnvesteerd worden in een betere dienstverlening en de communicatie. Daar hebben we vanmorgen weinig van gezien." De Wilde benadrukt wel dat het niet evident is om precieze informatie te geven, omdat de luchthaven bij dergelijke problemen afhankelijk is van externe factoren.

De stroomstoring is op een erg vroeg uur begonnen, waardoor het niet evident was om voldoende mensen te hebben om én de herstellingen uit te voeren én de luchtvaartmaatschappijen en passagiers goed op de hoogte te houden. "Ik stel wel vast dat er in een jaar tijd nauwelijks iets is veranderd. Er is weinig geleerd uit wat er zich vorig jaar heeft afgespeeld."

De Wilde hekelt ook dat er veel in nieuwe gebouwen en in winkels is geïnvesteerd, maar weinig in operationele mogelijkheden zoals stroomvoorziening en communicatie. "Dat is overigens geen probleem van Brussels Airport alleen, maar van alle luchthavens."

