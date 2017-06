Vanaf 19 juni tot 29 oktober legt Antwerpen ook opnieuw een veer in over het Kanaaldok. Het verbindt linker- en rechteroever. Sint-Anneke en Antwerpen komen opnieuw iets dichter tot elkaar. Het nieuwe veer knoopt zo aan met een verloren gegane traditie, de Sint-Annekesboot. Die bracht sinds de 19de eeuw voetgangers, karren, groot en klein vee van de ene oever naar de andere. Later kwamen daar nog fietsen én auto’s bij. Met ook hier regelmatig files. Lange tijd was de Sint-Annekesboot de enige manier om op de andere oever te geraken. Na de opening in 1933 van de Waaslandtunnel en de Sint-Annatunnel, bleven velen de Sint-Annekesboot trouw. Het veer bleef over- en weer varen tot 1953. Daarna nam de rederij Flandria die taak over, met in de zomer verschillende dagelijkse tochten naar het “Sint-Annastrand”.