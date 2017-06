Hoewel in 2015 het record van 2000 niet verbroken werd, kende ons land ook toen een piek met 39.064 nieuwe asielzoekers. Tegenover dat jaar is het aantal geregistreerde asielzoekers in 2016 met 63 procent afgenomen, naar 14.670. Wel kreeg liefst 64 procent daarvan internationale of subsidiaire bescherming, een ongekend niveau doordat de laatste jaren veel asielzoekers uit conflictgebieden kwamen.

Net als het jaar voordien werden de meeste aanvragen in 2016 ingediend door Syriërs, Afghanen en Irakezen. Hun proportie is wel sterk verminderd, van 70 procent van de totale aanvragen in 2015 naar 38 procent vorig jaar. Opvallend is ook de sterke toename van het aantal asielaanvragen van Turkse staatsburgers in 2016, waardoor het land op de zevende plaats staat in de rangschikking. Die stijging is ook merkbaar in andere EU-lidstaten, en is het gevolg van de mislukte staatsgreep in juli vorig jaar.

Net als België kenden ook vele andere Europese lidstaten een sterke daling. Die is te verklaren door twee belangrijke ontwikkelingen in maart 2016: de sluiting van de Westelijke Balkanroute en het akkoord van de Europese Unie met Turkije over de opvang van vluchtelingen.

Desondanks bedraagt de daling voor de hele Europese Unie slechts vier procent. Dat komt omdat Duitsland, Italië, Frankrijk en Griekenland hun asielaanvragen zagen stijgen. Eerder dan een werkelijke stijging was dat echter het gevolg van een achterstand in de registraties van de asielzoekers die in 2015 in deze landen aankwamen. In het geval van Italië en Griekenland was de toename vooral te wijten aan de hotspots, die in maart vorig jaar werden opgericht als gevolg van het akkoord met Turkije.