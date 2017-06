In totaal zijn 16 verdachten veroordeeld voor verschillende cocaïnetransporten vanuit Zuid-Amerika. Hoofdbeklaagde Raf Aquino krijgt dus ook in beroep 10 jaar, zijn broer Mario zes jaar en Nico Beckx, een neef van de familie, zeven jaar. De beklaagden hadden uitstel van hun straffen gevraagd wegens gezondheidsproblemen, maar daar ging het hof niet op in. "Het hof wil daar rekening mee houden, maar houdt ook rekening met de gezondheid van de burgers en vooral van de jeugdige gebruikers", klonk het.

De rechter veegde ook nu een aantal procedure-argumenten van de verdediging van tafel. Het hof oordeelde dat er geen onregelmatigheden te bespeuren waren in het onderzoek: er was dus geen probleem bij het onderzoek van de politie of met een burgerinfiltrant, wat de verdediging nochtans altijd beweerd had.

Het hof heeft de onmiddellijke aanhouding van twee van de zestien verdachten bevolen.