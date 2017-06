Animal Rights had in maart nog undercoverbeelden gepubliceerd over het misbruik in een varkensslachthuis in Tielt. Dat leidde toen tot een tijdelijke sluiting van het slachthuis.

Een sluiting wordt nu niet gevraagd. "We gaan geen klacht indienen. Dat heeft weinig zin, want dit is de normale gang van zaken in de kippenindustrie. We kunnen niet vragen om de achthonderd kippenbedrijven te laten sluiten."

