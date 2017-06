Betalen in Brusselse koffiebar kan enkel nog met bankkaart

In koffiebar Mok in het centrum van Brussel kunt u niet langer betalen met geld. De bar haakt in op een trend die met de dag duidelijker wordt: wij Belgen betalen steeds meer met onze bankkaart

