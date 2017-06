Zou dit soort rampen ook in Belgische constructies kunnen gebeuren? “Moeilijk te zeggen”, vindt Luyten. “Nee, ik hoop en denk het niet. Het beste bewijs staat achter mij.” In één van de Silvertop-woontorens in Antwerpen ontstond op 7 mei een brand, in een flat op de zestiende verdieping. Daarbij raakte een veertiger zwaargewond. De schade aan zijn woning was groot. Maar door de veiligheidsmaatregelen die in de betonnen constructie zijn ingebouwd, werden andere appartementen niet al te ernstig beschadigd door de brand.

“Voor de bewoner is het natuurlijk een drama”, vertelt Luyten. “Maar het bewijst dat een brand in een gebouw uit ongeveer dezelfde periode - dat rond dezelfde tijd werd gerenoveerd - veel minder gevolgen had dan in Londen. Daar kunnen de architecten van het Silvertop-gebouw wel fier op zijn.”