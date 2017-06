Astrid Van Roy formuleerde in opdracht van de Gezinsbond en in samenwerking met Child Focus enkele richtlijnen over de manier waarop ouders het best met hun kinderen communiceren. "Openheid is het sleutelwoord, zowel tegenover het online leven van je kinderen, als tegenover hun seksualiteit. Dat is zeker niet evident, maar die band en openheid creëer je al met je kinderen vanaf het moment dat ze heel klein zijn", zegt ze.

"Bovendien is sexting geen losstaand fenomeen: eigenlijk hoort de benadering van het onderwerp thuis in het gamma van seksuele voorlichting. Uiteindelijk zijn de sexting-berichten op zich niet problematisch: ze maken deel uit van de seksuele ontwikkeling van jongeren. Pas wanneer die beelden of berichten misbruikt worden, of kinderen hiermee gepest worden, is er een probleem."