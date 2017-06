De klaproos is het symbool voor het bloed dat vloeide in de eerste wereldoorlog

Het is de tijd van het jaar dat de klaprozen in bloei staan. Over heel Vlaanderen zijn er nu velden vol rode bloemen. Ze zijn ingezaaid door het Agentschap voor Natuur en Bos dat op die manier wil stilstaan bij wat er 100 jaar geleden gebeurd is tijdens WO I.

