Werkgevers zijn verplicht om bij de Privacycommissie aan te geven dat ze bewakingscamera's plaatsen. Vorig jaar alleen al kreeg de commissie 1.057 aangiftes binnen.

"In werkelijkheid gaat het eigenlijk om veel meer camera's", verduidelijkt woordvoerster Caroline De Geest. "Eén aangifte kan namelijk slaan op meerdere camera's. Er is maar een aangifte verplicht per werkgever." Zo wordt een keten van winkels die in de verschillende filialen meerdere camera's plaatst, geteld als één werkgever.