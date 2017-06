Volgens het voedselagentschap is uit het onderzoek naar de vogelgriep gebleken dat het virus zich vermoedelijk via markten heeft verspreid. Daarom is nu beslist de verkoop van pluimvee en vogels op de openbare markten en ook alle verzamelingen met pluimvee, zoals tentoonstellingen en beurzen, voorlopig te verbieden.

In de buurt van de nieuwe haarden, in Saint-Ode en Zinnik, worden nog bijkomende maatregelen getroffen. Daar is namelijk een tijdelijke bufferzone van drie kilometer ingesteld. Er geldt een vervoersverbod voor broedeieren, pluimvee en andere vogels. Ook moet al het pluimvee in die getroffen zone binnen worden gevoederd.

"Het onderzoek dat mijn diensten hebben gevoerd, wijst op de openbare markten, waar pluimvee verkocht wordt, als bron van besmetting", zo reageert minister van Landbouw Willy Borsus. "Ik moet dus beslissingen nemen die de diergezondheid in al onze pluimveehouderijen beschermen."

Verzamelingen met enkel andere vogels dan pluimvee - bijvoorbeeld tentoonstellingen van siervogels - blijven onder strikte voorwaarden wel nog toegelaten. Het voedselagentschap vraagt alle pluimveehouders om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven.