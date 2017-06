Onze reporter in Zuid-Korea op bezoek bij landgenoot die in Seoel woont

Op de Belgische economische missie in Zuid-Korea heeft prinses Astrid een ontmoeting gehad met president Moon Jae-in. Het was de eerste delegatie die door de nieuwe Zuid-Koreaanse president is ontvangen. Onze reportageploeg trok naar een Belg die permanent in Seoel verblijft.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Onze reporter in Zuid-Korea op bezoek bij landgenoot die in Seoel woont

Op de Belgische economische missie in Zuid-Korea heeft prinses Astrid een ontmoeting gehad met president Moon Jae-in. Het was de eerste delegatie die door de nieuwe Zuid-Koreaanse president is ontvangen. Onze reportageploeg trok naar een Belg die permanent in Seoel verblijft.