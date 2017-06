Drama's zoals de 15-jarige jongen die uit het leven is gestapt, komen Deboutte helaas bekend voor, maar gelukkig blijven ze hoogst uitzonderlijk, zegt hij.

Het grote probleem is dat jongeren, door het jong zijn alleen al, dingen moeilijker kunnen nuanceren, en minder makkelijk een oplossing vinden. Dat geldt nog meer voort sommige jongeren in het bijzonder, zegt Deboutte, zoals jongeren die al onder druk staan, die onder druk worden gezet om dingen tegen hun zin te doen, of die uitgesloten worden uit de groep. Als dergelijke jongeren, die al op een andere manier gepest of lastiggevallen worden, zich dan ook nog via de sociale media aangevallen voelen, in hun blootje gezet, dan hebben ze het extra zwaar te verduren.

Bij cyberpesten is het immers vooral de "dubbelop", zegt Deboutte, die het voor jongeren zo zwaar maakt, omdat ze dan op geen enkel ogenblik nog veilig zijn, en het versterkende effect van cyberpesten is dat de pestkoppen hun macht vergroot zien, terwijl de slachtoffers een nog groter verlies van controle ervaren, in een nog groter isolement terechtkomen, en de schande en schaamte nog sterker voelen.