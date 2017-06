De jongen kwam gisteravond om het leven. Volgens het parket zijn er sterke aanwijzingen dat het om een wanhoopsdaad gaat. Het is nog onbekend wat de redenen daarvoor zijn. Opvallend is wel dat er kort voor zijn dood een naaktfoto van de jongen zou zijn verspreid via sociale media. Het is onbekend wie de foto van die jongen gepost heeft.

De school van de jongen kan niet bevestigen dat een naaktfoto de aanleiding zou zijn voor zijn dood. “Op dit ogenblik is de school vooral bezig met de opvang van de leerlingen”, zegt Marijke Van Bogaert van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “De medescholieren krijgen de kans om hun verhaal te doen, en we voorzien extra begeleiding. Er is ook een stille ruimte gecreëerd waar de leerlingen terecht kunnen, als ze er nood aan hebben. Bovendien zitten we bij het begin van de examens. Het is dus belangrijk dat de leerlingen ondersteuning krijgen.”