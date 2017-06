"De biertrein is een sprekend voorbeeld van combimobiliteit, waarbij we 5.000 vrachtwagens van de weg halen", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

De eerste testtrein kwam vandaag aan in Ninove, melden de partners AB InBev, Delhaize, Remitrans, Lineas en de provincie Oost-Vlaanderen. "Eens het project aan zijn volle capaciteit zit, kunnen er maar liefst 5.000 vrachtwagens per jaar van de weg worden gehaald. De bedoeling is om vanuit dit proefproject andere partners hierbij te betrekken", zeggen de initiatiefnemers.

Bij Delhaize staat duurzaamheid centraal, zegt CEO Denis Knoops. "Uiteraard blijft transport over de weg noodzakelijk in elk distributiesysteem, maar Delhaize wil waar mogelijk zoeken naar duurzame modi, zoals spoor, binnenvaart of andere alternatieven. Ik ben dan ook zeer trots dat we via deze unieke samenwerking met alle partners erin geslaagd zijn om duizenden vrachtwagens per jaar van de weg te halen. Ik hoop dan ook dat dit nog maar een begin is en dat anderen ons voorbeeld zullen volgen."

Minder vrachtwagens op de wegen betekent ook minder CO2-uitstoot en minder fileleed, zegt Alexander Soenen, logistiek directeur bij AB InBev. "We hebben de doelstelling om tegen eind 2017 minstens 25 procent CO2-reductie te doen. Dit zal er zeker toe bijdragen. Ook in het vermijden van de files dragen we ons steentje bij. De vrachtwagens leggen normaal het klassieke traject E40 en de Brusselse Ring af."