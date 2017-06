Dankzij de bepaling van de positie kan je al heel wat informatie achterhalen. "De positie is een van de belangrijkste parameters om data te verzamelen", aldus Steven Latré. "Zo kan je zien hoeveel mensen op een bepaalde plaats zijn, waar mensen overnachten en via het gsm-nummer welke nationaliteit een persoon heeft. En door streepjes te trekken bij verschillende antennes, kan je in globo zien of er bijvoorbeeld mensen uit Gent in Kortrijk komen shoppen."

Voor alle duidelijkheid: het is een gsm-signaal dat via de code van de gsm kan worden getraceerd en gevolgd. "Het is niet de intentie om de identiteit van de persoon achter die code te achterhalen", verduidelijkt professor Latré. "Je weet niet wie dat nummer is, je weet gewoon dat dat nummer daar gepasseerd is. Al kan je dus in theorie wel meer details gaan afleiden."