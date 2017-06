We praten nu al drie jaar over een brexit, en we zijn nog altijd geen stap verder gekomen, zei Verhofstadt. De Conservatieven moeten stilaan beseffen dat een brexit niet gaat over de Tories die uit Europa stappen, maar over àlle Britten, zei hij. En dus moeten ze ook met alle Britten en hun wensen rekening houden. Europa zelf blijft op de lijn die het heeft uitgezet.

Een zachte brexit blijft onze voorkeur behouden, zei Verhofstadt, een overeenkomst zoals met Noorwegen bijvoorbeeld, waarbij er verregaande samenwerkingsakkoorden zijn. Een aantal punten blijven voor Europa prioritair, zoals het Erasmus-programma. Het moet mogelijk blijven voor Europese studenten om in Groot-Brittannië te gaan studeren, en omgekeerd.

Verhofstadt toonde zich ook bezorgd over het Goede Vrijdagakkoord, het vredesakkoord dat twintig jaar geleden gesloten is in Noord-Ierland. Nu de Britse Conservatieven gedoogsteun zoeken voor een minderheidsregering bij de DUP, een Noord-Ierse protestantse partij, komt die vrede in gevaar.

De DUP, opgericht door de radicale protestantse dominee Ian Paisley, was een van de strijdende partijen in het conflict in Noord-Ierland. De Britse regering is dan weer een van de partijen die moet waken over de handhaving van dat vredesakkoord. Europa zal tijdens de brexit-onderhandelingen een topprioriteit maken van de handhaving van dat akkoord, waarschuwde Verhofstadt.