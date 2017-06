Dodelijk ongeval op Rubenslei in Antwerpen

Het ongeval is gebeurd vlakbij de plaats waar de Antwerpse Leien onderbroken zijn, de zogeheten "knip" waar het verkeer normaal van noord naar zuid rijdt. Een bestuurder ging er over de kop, mogelijk onwel geworden. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Dodelijk ongeval op Rubenslei in Antwerpen

Het ongeval is gebeurd vlakbij de plaats waar de Antwerpse Leien onderbroken zijn, de zogeheten "knip" waar het verkeer normaal van noord naar zuid rijdt. Een bestuurder ging er over de kop, mogelijk onwel geworden. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is.