Client Earth, een organisatie die gespecialiseerd is in milieurecht, heeft hoge stikstofdioxidewaarden opgetekend in vier verkeersaders van Brussel. De grootste concentratie is gemeten in de Kunstlaan, aan de Amerikaanse ambassade, bijna 100 microgram per kubieke meter. Volgens de Eu-richtlijn mag het jaarlijkse gemiddelde niet hoger liggen dan 40 microgram. In de Wetstraat zit 70 microgram NO2 in de lucht.