Komt de privacy van de bezoekers niet in het gevaar? Volgens schepen Vandendriessche niet. “De gsm-operatoren staan onder toezicht van de privacycommissie. En bovendien geven ze ook niet door wie er wordt getrackt, enkel welke gsm”.

Het analyseren en doorgeven van gsm-gegevens is op zich niet nieuw. In Antwerpen wordt het al in beperkte mate gebruikt en privébedrijven werken ook al nauw samen met de gsm-operatoren. Maar Kortrijk is naar eigen zeggen de eerste stad die er zo ver in gaat. De Guldensporenstad wil een voorbeeld zijn voor andere steden en stelt hun net opgesteld raamakkoord dan ook graag open voor andere steden en gemeenten.