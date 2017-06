Behalve de vier terroristen zijn er ook zes fraudeurs die geen Belg meer mogen zijn. Het zijn mensen die de Belgische nationaliteit hadden verkregen door onjuiste informatie over zichzelf te geven aan de overheid. In juni 2009 heeft het Hof van Beroep van Gent bijvoorbeeld een arrest geveld over een Thaïse; zij had een aanvraag ingediend op grond van een huwelijk met een Belg, maar ze had verzwegen dat ze van hem gescheiden was.