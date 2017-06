Opmerkelijk wel is dat niet alle gemeenten van het land al meedoen met "Be Alert". Iedere gemeente kan zelf beslissen of ze al dan niet in het systeem stappen. Op deze website (of op onderstaande kaart) kunt u nagaan of uw stad of gemeente deel uitmaakt van "Be alert".

Binnenlandse Zaken benadrukt dat ook wie in een niet-deelnemende gemeente woont, zich al kan inschrijven. Niet alleen voor het geval uw gemeente later instapt, maar ook omdat u wel degelijk berichten van het provinciebestuur of de federale overheid kunt krijgen. Het is bijvoorbeeld de provincie die u zal laten weten als er in uw buurt een provinciaal rampenplan wordt afgekondigd.

