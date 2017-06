Het hoofdgebouw van het Europees Parlement in Brussel, met daarin het bekende halfrond, is amper 24 jaar oud, maar het bureau van het Parlement overweegt ernstig om het af te breken en een volledig nieuw gebouw te bouwen. Dat blijkt uit een interne nota die Politico kon inkijken. Sinds enkele jaren geleden het plafond in het halfrond deels naar beneden is gekomen, staat het gebouw vernieuwen al langer op het verlanglijstje van de administratie van het parlement.