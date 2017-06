Opvallend was de losse sfeer waarin alles verliep. Het bomvolle huis en een minder plechtige omgeving zorgde voor gelach en open verhalen. De familie werd voorgesteld en er werd ook heen en weer gepraat over de ramadan, het belang van de familie, de maaltijd zelf natuurlijk én over de moslims in onze maatschappij. Over de moeilijkheden, de opportuniteiten, de tegenslagen en over de nodige moed.

Koning Filip bleef tot bijna half twaalf in Evergem en keerde daarna terug richting Paleis. Een maaltijd, een ervaring, een smaak én een ervaring rijker. Wat ook van de familie Benhaddou kan gezegd worden. Of zoals een van de dochters zei: “De ramadan is sowieso speciaal, dit is de kers op de taart. We zijn echt vereerd."