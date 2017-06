Het feit dat de voormalige leider van Sharia4Belgium, Fouad Belkacem, vorige week in de gevangenis met een Belgisch-Marokkaanse vrouw is getrouwd, valt niet in goede aarde bij de N-VA. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken vreest dat dat huwelijk stokken in de wielen zal steken van de pogingen om Belkacem de Belgische nationaliteit te ontnemen en hem het land uit te zetten.

Maar zo eenvoudig liggen de zaken niet. "Iemand de Belgische nationaliteit afnemen kan maar in drie welomschreven gevallen", zegt Swennen. Een eerste is het tekortkomen aan de verplichtingen als Belg, zich on-Belgisch gedragen. Een tweede geval is het begaan van bepaalde zware misdaden of fraude, en een derde als het gaat om terrorisme.

"Het is een moeilijke procedure die meteen voor het hof van beroep verloopt en enkel kan worden gevorderd door het openbaar ministerie (het parket-generaal)", zegt Swennen. Het feit of iemand al dan niet gehuwd is, verandert niets aan de procedure, dat hangt er niet mee samen. "Staatssecretaris Francken is niet bevoegd in deze materie, de nationaliteit, maar het huwelijk en het hebben van kinderen kan wel ter sprake komen als we in zijn bevoegdheden komen, namelijk asiel en migratie", zegt Swennen.