Over de precieze timing blijft een grote waas van onwetendheid hangen, waarbij vooral beklaagden Pierre Serry en André Gyselbrecht lijnrecht tegenover elkaar blijven staan. De hoofdonderzoeker en onderzoeksrechter getuigen dat Pierre Serry verklaart dat André Gyselbrecht al in juni/ juli 2011 – dus maanden vóór de incestklacht ingediend werd – de opdracht gaf. En die opdracht luidde volgens Serry vanaf het begin: "Laat Saelens verdwijnen en vermoorden. Hij moet opgeruimd worden."

Gyselbrecht op zijn beurt beweert dat hij pas echt opdracht gegeven heeft op 6 oktober 2011, een opdracht die op 26 januari 2012 herhaald werd. De hoofdbeklaagde nam ook zelf het woord in de rechtbank: "Voordien heb ik nooit de opdracht gegeven." Volgens de dokter gebeurde de opdrachtgeving ook in pieken en dalen, terwijl Serry stellig beklemtoont dat de opdracht nooit "on hold" gezet werd – en hij dus niet eigenhandig verdergegaan is met zijn opdracht. Gyselbrecht zelf had overigens tijdens een van zijn verhoren verklaard dat Serry niet op eigen initiatief zou werken: "Waarom zou hij verder doen op eigen houtje, daar had hij geen reden toe"..

De vraag is dan ook of de timing echt zo cruciaal is. De opdracht is klaar en duidelijk gegeven vóór er gerechtelijke stappen ondernomen werden.