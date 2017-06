Het idee om mensen die gezond leven te belonen, werd vandaag geopperd door gezondheidseconoom Erik Schokkaert (KU Leuven) in De Standaard.

Van Gorp vindt het vreemd dat we mensen een premie zouden geven omdat ze gezond zijn. "Je gezondheid wordt niet alleen door jezelf bepaald, maar ook door je omgeving: waar je werkt, leeft, woont. Daar heb je volgens mijn niet altijd de keuze in", zegt hij.

Hij vraagt zich ook af hoe je de norm gaat bepalen voor wie in aanmerking komt voor een beloning en wie niet. "Dat vertrekt van een mensbeeld dat niet het onze is", zegt hij. "Iemand zegt dan: ik weet wat het perfecte mensbeeld is en als je je daar aan houdt, krijg je een beloning. Wie dat niet kan, wordt gestraft. Je krijgt een duaal denken, een duale gezondheidszorg."

"In onze samenleving heeft het individu absolute vrijheid gekregen om gezonde of ongezonde keuzes te maken. Het is heel vreemd om het individu achteraf dan af te rekenen op die keuzes."