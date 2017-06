Auteur: Jana Sergooris

Een studentenjob in de schoonmaaksector is nog nooit zo populair geweest. In 2017 zet schoonmaakbedrijf ISS maar liefst 4.000 studenten aan het werk. Dat zijn er 500 meer dan in 2016. Dankzij de nieuwe wet rond studentenarbeid van begin dit jaar mogen studenten per uur worden ingezet in plaats van per dag. Daardoor zijn studentenjobs nu veel beter te combineren met studies.