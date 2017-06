Heel wat verenigingen en deskundigen zijn het daar niet mee eens, zo blijkt uit een open brief die ze sturen in de richting van bevoegd minister Weyts. "Volgens het Agentschap zouden bomen gevaarlijke obstakels langs onze weg zijn, maar tal van wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat bomen langs de weg behouden moeten blijven", zo stellen ze.

Zo blijkt volgens hen uit cijfers dat bomen slechts bij een beperkt aantal ongevallen het obstakel blijft. Bovendien zijn het ook niet de bomen die de ongevallen veroorzaken, zo benadrukken ze. "De meeste bermongevallen gebeuren door onverantwoord rijgedrag. In 40 procent is alcohol in het spel en in Frankrijk bestaat er geen verschil in het aantal dodelijke ongevallen in departementen met veel en weinig bomen langs de wegen. Bomen kappen, lost dus niets op."

Bovendien hebben bomen ook veel positieve effecten. Zo zijn ze "een waardevolle aanwijzing van het wegtracé, werken ze snelheidsverlagend, beschermen ze andere weggebruikers en hebben ze een ecologische waarde".

De briefschrijvers - waaronder heel wat tuinbouwbedrijven en boomkwekers, maar ook hogescholen en Bond Beter Leefmilieu - vragen aan de minister om de maatregel te herzien.