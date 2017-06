Proces kasteelmoord hervat: "Gyselbrecht probeert Serry schuld in de schoenen te schuiven"

In Wingene werd 5 jaar geleden kasteelbewoner Stijn Saelens vermoord. Het proces lag een maand stil nadat zijn schoonvader, André Gyselbrecht, bekende dat hij de opdrachtgever was. Gyselbrecht legde ook bijkomende verklaringen af bij de hoofdinspecteur van de politie, waardoor de kaarten heel anders komen te liggen. De agent geeft vandaag toelichting in de rechtszaal.

