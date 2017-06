Stevens was afgelopen weekend in Plopsaland in De Panne met zijn dochtertje Louise. "We hebben genoten van de uitstap tot ze een gevulde pamper had", zegt Stevens. "Er staat enkel een ververstafel in de vrouwentoiletten." De alleenstaande vader had naar eigen zeggen dus weinig keuze: ofwel zijn dochter verversen in de vrouwentoiletten met mogelijk enkele kwade blikken, ofwel een vrouw vinden die zijn dochter wilde verversen.

Hij heeft uiteindelijk voor de laatste optie gekozen. "Gelukkig was er een bevriend koppel mee en die vriendin heeft mijn dochter ververst", zegt hij aan onze redactie. "Er was dus een hulplijn nodig voor het verversen van de dochter. Ik hou er dan ook een zeer wrang gevoel aan over."

(lees verder onder de foto)