Het was niet de eerste keer dat Belkacem vroeg om te trouwen. In 2014 weigerde toenmalig Antwerps schepen van burgerlijke stand Zuhal Demir het huwelijk te voltrekken. Hij zat toen nog in voorlopige voorhechtenis in Antwerpen en het parket adviseerde Demir om eerst zijn proces af te wachten.

Een huwelijk in de gevangenis moet enkel voltrokken worden als de gevangene voor een lange periode vastzit. De weigering van Demir om Belkacem te huwen was toen dus gewoon een toepassing van de regels, maar ze zei toen al “dat het in het belang van het hele land is dat deze aanvraag geweigerd wordt”.