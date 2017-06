Kind en Gezin registreerde vorig jaar exact 66.803 geboortes, dat zijn er 552 meer dan in 2015, goed voor een stijging van 0,8 procent. Een kleine stijging, maar wel opmerkelijk. Want de voorbije jaren is het aantal geboortes elk jaar gedaald, van 71.186 in 2011 tot 66.251 in 2015.

Volgens Kind en Gezin zijn er in 4 van de 5 Vlaamse provincies meer kinderen geboren vorig jaar. De grootste stijging is er in West-Vlaanderen (+2,6%) en Vlaams-Brabant (+1,7%). Allleen in Oost-Vlaanderen blijft het aantal geboortes dalen (-1,5%).

De stijging van het aantal geboortes komt volgens Kind en Gezin vooral omdat er vorig jaar meer vrouwen waren tussen 20 en 40 dan in 2015. Volgens het Federaal Planbureau zou het geboortecijfer ook de volgende jaren blijven stijgen.