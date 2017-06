We kregen ook beelden toegestuurd waarop een getuigenis te horen is van een ex-arbeider, die jarenlang werkte in de zogenoemde asbestput. Zijn stem is wegens privacyredenen vervormd. De man legt in het filmpje uit hoe er volgens hem laconiek met de veiligheid wordt omgesprongen. Onlangs zond ons reportagemagazine "Pano" nog een reportage uit over de asbestproblematiek. Dat er in Vlaanderen vaak nog onvoorzichtig met de stof wordt omgegaan, kan je hier zien.