Belangrijk element in deze zaak is het tijdskader. En daarin zijn wel wat interessante zaken op te merken. André Gyselbrecht heeft altijd verklaard dat hij het heft in eigen handen moest nemen omdat het gerecht volgens hem geen of te weinig stappen ondernam in het kader van de incestklacht die André en Elisabeth Gyselbrecht hadden ingediend tegen Stijn Saelens. Rond die incestklacht blijft een sluier van onwetendheid hangen. De grote vraag is volgens de onderzoeksrechter of het over een eenmalig feit gaat of dat er sprake is van meerdere feiten. "Er is bewijs van een eenmalig feit, maar niet meteen evidentie van verschillende feiten." Het eerste feit zou dateren uit mei 2010 en volgens Gyselbrecht wordt hij ongeveer een jaar later op de hoogte gesteld door zijn dochter.

De klacht werd ingediend op 14 oktober 2011. Maar de onderzoeksrechter en hoofdonderzoeker getuigen dat Pierre Serry verklaard zou hebben dat André Gyselbrecht al in juni/ juli 2011 - dus maanden vóór de klacht ingediend werd - de opdracht gaf. De opdracht, die volgens Serry vanaf het begin was: "Laat Saelens verdwijnen en vermoorden. Hij moet opgeruimd worden". Volgens Serry werd de opdracht ook nooit "on hold" gezet, iets wat André Gyselbrecht tegenspreekt. Volgens Gyselbrecht heeft Serry na een wanhoopskreet van hem in augustus 2011 de woorden "Ge moet dat niet zelf doen, ik ken mensen" uitgesproken. Daarmee legt de dokter een groot deel van de schuld in de schoenen van zijn vriend. Tegelijk benadrukt Gyselbrecht dat hij op dat ogenblik nog geen opdracht gegeven had. Hier zien we al een eerste keer dat de twee lijnrecht tegenover elkaar staan.