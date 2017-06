Stadsfestival Supervlieg voor de 6e keer georganiseerd in park Vorst

Supervlieg is een stadsfestival in het park van de Brusselse gemeente Vorst. Voor de zesde keer coördineerde het kunstencentrum Wiels dat festival met openluchtvoorstellingen en allerlei andere activiteiten. Het doel is om onze hoofdstad van haar meest frisse, groene en gezellige kant te laten zien en dat trekt duizenden mensen aan.

