De Amerikaan Adam West (88) gaf in de jaren 60 als eerste gestalte aan Batman (en Bruce Wayne) in de gelijknamige tv-serie. De serie was later ook bij ons te zien op de toenmalige BRT, van 1965 tot 1968. West vertolkte de hoofdrol drie seizoenen. Robin werd gespeeld door Burt Ward. Het duo had een (internationaal) kijkcijferkanon te pakken.

West wist zijn faam niet te verzilveren want bleef voor eeuwig verbonden aan Batman. Hij raakte moeilijk aan de bak. West liet begin jaren 70 wel de rol van James Bond in "Diamonds are forever" liggen. Waarom eigenlijk? Hij weigerde omdat hij vond dat de rol van 007 beter aan een Brit toebehoorde.