Mobiel waterzuiveringsstation voor festival voorgesteld

In Zwevegem is vanmiddag een nieuw mobiel systeem voorgesteld om afvalwater te zuiveren op evenementen en festivals. Afwaswater van de dranktenten of water van de toiletten kan in het rijdende riet- en plantenveld worden gegoten, de planten en bacteriën doen de rest. Het systeem wordt deze zomer getest op drie festivals.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Mobiel waterzuiveringsstation voor festival voorgesteld

In Zwevegem is vanmiddag een nieuw mobiel systeem voorgesteld om afvalwater te zuiveren op evenementen en festivals. Afwaswater van de dranktenten of water van de toiletten kan in het rijdende riet- en plantenveld worden gegoten, de planten en bacteriën doen de rest. Het systeem wordt deze zomer getest op drie festivals.