Opvallend was dat hij in zijn bekentenis een groot deel van de schuld in de schoenen van medebeklaagde Pierre Serry schoof. Gyselbrecht liet in zijn verklaring immers uitschijnen dat het idee van zijn vriend Serry kwam door hem de woorden "Ge moet dat niet zelf doen, contacteer me, ik zal er wel voor zorgen" in de mond te leggen. Zo dichtte hij Serry een veel grotere rol toe dan tot nu toe altijd aangenomen was. Terwijl Gyselbrecht dit vertelde, rolde Serry zelf al merkbaar met de ogen.

Het is dan ook vooral uitkijken hoe de verhoudingen tussen die twee zich zullen ontplooien en welke zaken Pierre Serry eventueel zal (kunnen) opwerpen. Serry die de versie van Gyselbrecht jarenlang onderbouwd heeft en nu plots in een ander daglicht komt te staan: wat schudden hij – en zijn advocaten – nog uit hun mouw? Verwacht wordt dat ze lijnrecht tegenover elkaar zullen staan. Met twee verschillende versies van éénzelfde verhaal weliswaar. Het zal hem in de nuance zitten: gaf Gyselbrecht koelbloedig de opdracht voor de huurmoord en was Serry puur organisator? Of kwam het oorspronkelijke idee toch van die laatste en stapte Gyselbrecht mee in het verhaal?